Городские службы Москвы 12 июня будут работать в усиленном режиме

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Все городские службы Москвы в День России, который отмечается 12 июня, перейдут на усиленный режим работы, сообщила во вторник пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"В Москве 12 июня под особый контроль будет взята работа всех систем жизнеобеспечения города. На круглосуточное дежурство переведены более 800 аварийно-восстановительных бригад", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что ко Дню России Москву украсили 650 праздничных плакатов. Они размещены на городских билбордах, остановочных павильонах, киосках и афишных стендах. На 50 цифровых билбордах, медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате и Центрального телеграфа будут транслироваться праздничные видеоролики.

На домах-книжках Нового Арбата вечером 11 и 12 июня будет включена архитектурно-художественная подсветка. Декоративными флагами украшены Крымский, Новоарбатский, Большой Устьинский, Большой Каменный, Бородинский мосты, празднично оформлен фасад здания Государственной думы РФ на Охотном Ряду.