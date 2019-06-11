Прожиточный минимум в Москве вырос на 870 рублей в I квартале 2019 года

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Размер прожиточного минимума в Москве в I квартале 2019 года в расчете на душу населения составил 16 тыс. 970 рублей, что на 870 рублей выше показателя за IV квартал 2018 года. Постановление правительства столицы опубликовано во вторник на портале мэра.

"Правительство Москвы постановляет установить величину прожиточного минимума в городе Москве за I квартал 2019 года в расчете на душу населения - 16957 рублей, для трудоспособного населения - 19351 рубль, для пенсионеров - 12005 рублей, для детей - 14647 рублей", - говорится в документе.

По итогам IV квартала 2018 года размер прожиточного минимума в Москве в расчете на душу населения составлял 16 тыс. 87 рублей, для трудоспособного населения - 18 тыс. 376 рублей, для пенсионеров - 11 тыс. 424 рубля и 13 тыс. 747 рублей для детей.

Прожиточный минимум - стоимостная оценка потребительской корзины. Под потребительской корзиной подразумевается минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Также прожиточный минимум учитывает необходимые к уплате ежемесячные платежи и сборы.

С 2000 года величина изменяется ежеквартально для трех групп населения: трудоспособных граждан, пенсионеров и детей, а также для в населения в целом. Показатель используется, в частности, при формировании федерального и местных бюджетов, оказания социальной помощи, разработки и реализации социальных программ. Указ о прожиточном минимуме публикуется через несколько месяцев после окончания расчетного квартала.