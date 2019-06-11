Движение поездов на участке Голицыно - Звенигород МЖД восстановлено

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Движение электропоездов восстановлено после сбоя на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) на участке от станции Голицыно до станции Звенигород. Об этом во вторник сообщается в Twitter Центральной пригородной пассажирской компании.

"На участке Голицыно - Звенигород восстановлено движение поездов", - говорится в сообщении.

Сбой во вторник вечером произошел по техническим причинам. На время восстановительных работ для проезда между станциями Голицыно и Звенигород пассажиры могли воспользоваться автобусами.