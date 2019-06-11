Фестиваль "Вдохновение" на ВДНХ представит более 20 театральных постановок

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Более 20 российских и зарубежных спектаклей вошли в программу фестиваля искусств "Вдохновение", который в пятый раз пройдет в Москве на ВДНХ с 5 по 21 июля. Об этом во вторник сообщила пресс-служба фестиваля.

"В программе заявлено более 20 постановок разных форматов и жанров, которые покажут на площадках ВДНХ: в обновленном Зеленом театре ВДНХ, в Доме Культуры, в павильоне ЭКСПО, в парке "Останкино" и на площади Промышленности", - отметили в пресс-службе фестиваля. Кураторами фестиваля стали актриса Ингеборга Дапкунайте и театральный критик Роман Должанский.

В рамках фестиваля в павильоне ВДНХ №75 артисты театральной компании FC Bergman (Бельгия, Нидерланды) впервые на российской сцене представят спектакль-инсталляцию "Земля Нод". "Участники коллектива зарекомендовали себя как смелые новаторы, меняющие мир театра собственным инновационным языком и анархистскими художественными приемами", - подчеркнули в пресс-службе мероприятия. Показы пройдут с 5 по 7 июля. Специально для них в павильоне №75 будет сконструирован в оригинальных пропорциях зал Рубенса Музея изящных искусств Антверпена, который является местом действия постановки.

С 12 по 14 июля в Зеленом театре ВДНХ итальянская компания NoGravity поставит спектакль Leonardo. Постановка приурочена к 500-летию со дня смерти художника и изобретателя Леонардо да Винчи. "Танцоры на глазах у зрителей меняют свою форму вопреки законам гравитации и создают невероятные иллюзии, в которых отражены платонические аллегории шедевров самого Леонардо да Винчи", - цитирует режиссера спектакля Эмилиано Пеллисари пресс-служба.

Московские зрители также увидят выступление французского высотного театра "Транс-Экспресс". Их постановка M - cinematique des fluides ("Кинематика жидкости") включает в себя в том числе трюки на высоте 15 м и парад гигантских фигур. Театр ARTиШОК (Казахстан) и инженерный театр AXE (Санкт-Петербург) представят совместную работу - уличный спектакль "Степной цирк "Байконур".

Литовский импровизационный театр Kitas kampas привезет постановку по пьесе Дункана Макмиллана "Прекрасные вещи", в которой участвует всего один актер - Мартинас Недзинскас, который в ходе действия выводит на сцену выбранных случайным образом зрителей. На сценах ВДНХ также состоятся показы спектакля "Кандид, или Оптимизм" Могилевского областного театра кукол и постановки "Лю-Беф" по Даниилу Хармсу Ереванского государственного театра "Амазгаин". В рамках фестиваля в Запрудной зоне ВДНХ (парк "Останкино") художник-инсталлятор Оливье Гросстет построит большой парящий картонный мост.