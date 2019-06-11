В День России парковка в Москве будет бесплатной

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Парковочные места в Москве в среду будут бесплатными в связи с празднованием Дня России. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"День России в столице будут отмечать на разных городских площадках. 12 июня парковка на улицах Москвы будет бесплатной, чтобы горожане и гости столицы могли удобно оставить машину неподалеку от мест проведения праздника", - приводятся слова заместителя мэра Максима Ликсутова.

Платные парковки со шлагбаумами будут работать в прежнем режиме и по действующим тарифам.

В Москве в среду пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню России. На 40 площадках, включая Тверской, Гоголевский, Рождественский и Чистопрудный бульвары, в течение всего дня будут выступать участники крупнейшего исторического фестиваля "Времена и эпохи" более чем из 20 стран.

В парке "Коломенское" запланирован музыкальный фестиваль "Россия" и рыцарский турнир святого Георгия. Концерты и флешмобы состоятся в парке "Измайловский", Парке Горького, Парке Победы на Поклонной горе. На Красной площади с 19:30 до 21:20 пройдет праздничный концерт.