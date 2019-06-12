Переменная облачность и до 29 градусов тепла ожидаются в Москве в День России

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Переменная облачность, местами кратковременный дождь и до плюс 29 градусов ожидаются в среду в Москве. Сообщение об этом размещено на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 27-29 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 10 градусов. Синоптики предупреждают о риске природных пожаров, 12 июня объявлен оранжевый уровень опасности.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 24-29 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до плюс 8 градусов.