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Переменная облачность и до 29 градусов тепла ожидаются в Москве в День России

В Подмосковье температура будет в пределах 24-29 градусов тепла

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Переменная облачность, местами кратковременный дождь и до плюс 29 градусов ожидаются в среду в Москве. Сообщение об этом размещено на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 27-29 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 10 градусов. Синоптики предупреждают о риске природных пожаров, 12 июня объявлен оранжевый уровень опасности.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 24-29 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до плюс 8 градусов.

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