Российский флаг из проездных билетов установили в московском метро

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Российский триколор из бумажных проездных билетов "Единый" установили в московском метро в честь празднования Дня России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подземки.

"Флаг высотой 2 м пассажиры метрополитена смогут увидеть в аванзале станции "Курская". Триколор состоит из 750 тыс. использованных проездных "Единый" белого, синего и красного цвета", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в этот день на стойках "Живое общение" пассажирам метро в честь праздника будут дарить флажки - уменьшенные копии триколора и значки с государственной символикой. На станции "Курская" также выступят с концертом участники одного из коллективов проекта "Музыка в метро". На других станциях солисты и коллективы исполнят патриотические композиции.