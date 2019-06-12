Фестиваль русского гостеприимства "Самоварфест" пройдет на ВДНХ в День России

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Третий фестиваль русского гостеприимства "Самоварфест" пройдет на площади Промышленности ВДНХ в Москве. Мероприятие приурочено к празднованию Дня России, сообщила в среду столичная пресс-служба Департамента национальной политики и межрегиональных связей.

"12 с 10:00 до 22:00 на площади Промышленности ВДНХ пройдет третий фестиваль русского гостеприимства "Самоварфест", живой, яркий и вдохновляющий семейный фестиваль, приуроченный к празднованию Дня России", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на фестивале будет 12 площадок. Для самых маленьких посетителей весь день будет работать площадка "Забавное место", где ребята смогут увидеть выступления детских национальных фольклорных и хореографических коллективов России, а также поучаствовать в мастер-классах. Также гости мероприятия смогут посетить народную ярмарка, а на площадке "Русская палитра" - приобрести изделия ручной работы от фабрики "Торжокские золотошвеи", Гжельского фарфорового завода, Жостовской фабрики. Посетители стенда "Почты России" смогут отправить брендированные открытки фестиваля во все уголки страны и мира.

Кроме того, жители и гости столицы услышат лучшие хиты Димы Билана, Николая Баскова, группы "Фабрика", Аниты Цой, Наташи Королевой, Валерии, Славы. Также на концерте выступят группа "Градусы", Вика Дайнеко, Марвин, Doni, Альбина Джанабаева и "Сентябрь".

Фестиваль "Самоварфест" пройдет в столице в третий раз. В прошлом году гости мероприятия выпили почти более 11,7 тыс. чашек чая, а русский богатырь поднял на коромысле десять человек общим весом в 526 кг.