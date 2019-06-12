Музей Победы подготовил праздничную программу в честь Дня России

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Наталия Крючкова/. Музей Победы на Поклонной горе в Москве приготовил в честь Дня России праздничную программу. Посетители смогут увидеть сразу шесть выставок, мотопробег, а также посетить концерт и кинотеатр, рассказали ТАСС в пресс-службе музея.

"12 июня Музей Победы подготовил для посетителей большую праздничную программу ко Дню России. Она продлится целый день и охватит все музейные площадки. Начнутся праздничные мероприятия в 11:00 с развертывания гигантского флага России, в котором примут участие юнармейцы, курсанты Военного университета и музейные добровольцы", - сообщили в пресс-службе.

Акция будет сопровождаться гимном России в исполнении лауреата международных и всероссийских фестивалей, победителя в номинации "Лучший мировой вокал" на международном Фестивале Discovery International Pop Music Festival Артема Верхолашина. Завершится патриотическая акция мотопробегом клуба "Ночные волки" с флагами всех субъектов РФ.

Кроме того, в течение всего дня в кинотеатре "Поклонка" состоится киномарафон российских фильмов. "Во всех четырех залах кинотеатра зрители смогут посмотреть художественные фильмы, которые стали бестселлерами отечественного кинорынка - "Легенда о Коловрате", "Викинг", "Тренер", "Движение вверх", "Рубеж". Специально в этот день на билеты в кино будет установлена единая праздничная цена - 100 рублей", - уточнил собеседник агентства.

Гости музея, помимо основной экспозиции, смогут увидеть сразу шесть выставок. Одна из них "Фронтовой портрет. Судьба солдата". В нее вошли около 30 работ фронтовых художников. На балконе второго этажа можно посмотреть сменную выставку "Война: день за днем", где показаны фотографии, личные вещи, рукописно-документальные материалы и предметы вооружения с оборонительных позиций героев-пограничников времен Великой Отечественной войны.

Кроме того будет открыта выставка "Севастополь - город русской славы" о первых победах Черноморского флота над турками и о Крымской войне. Среди других экспозиций, которые смогут увидеть гости музея, - юбилейная выставка народного художника РФ Виктора Ивановича Макеева "Вехи большого пути", открытая к его 95-летию, "Женщины военной эпохи" и "Второй фронт".