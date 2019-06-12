Церемонии бракосочетания впервые прошли в музее современной истории России в Москве

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Москвичи впервые заключили браки в музее современной истории России в День России. Об этом в среду сообщила пресс-служба государственного центрального музея современной истории России.

"В День России впервые прошли церемонии бракосочетания в залах музея современной истории России. Сами церемонии прошли в залах бывшей библиотеки Московского Английского клуба. Мраморные колонны, огромная потолочная люстра и книжный стеллаж с подлинными изданиями пушкинских времен стали частью атмосферы праздника", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что молодожены и их гости также сделали памятные фотографии в исторических интерьерах здания, охватывающие период с середины XIX века до наших дней. "Залы сохранили внешний облик начала XIX века. Сводчатый потолок расписан композициями на темы мифологических сюжетов, а в центре изображены музы - Урания, Полигимния и Клио. Внутренней отделкой помещений особняка, в котором сегодня находится музей, занимался Сантино Кампиони - российский скульптор итальянского происхождения", - поясняется в сообщении.

Торжественные церемонии прошли в рамках проекта правительства Москвы "Новые площадки регистрации брака", благодаря которому свадебные церемонии начали проводить в знаковых местах столицы. Регистрацию брака проводили сотрудники столичных отделов ЗАГС. Стоимость была стандартной - 350 рублей.

Музей современной истории России является памятником архитектуры XVIII века. Особняк построен в 1770-е годы. С 1831 по 1917 год здесь располагался знаменитый Московский Английский клуб - один из главных центров формирования общественного мнения московского дворянства. Членами клуба были Пушкин, Чаадаев и Толстой.