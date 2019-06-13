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Температура воздуха в Москве опустится в четверг до 20 градусов

В Московской области температура воздуха достигнет 18-23 градусов

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Сухая погода с температурой воздуха 20-22 градуса ожидается в Москве в четверг. Об этом говорится в прогнозе на сайте Гидрометцентра.

В четверг днем в Московском регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице 20-22 градуса, по области 18-23 градуса. Ветер восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.

Гидрометцентр сохраняет на четверг объявленный на 12 июня оранжевый уровень опасности в связи с высокой вероятностью пожаров.

Ночью характер погоды не изменится. В Москве температура опустится до 9-11 градусов, в центре города до 13-15 градусов. По области ожидается 6-11 градусов, местами похолодает до 1 градуса выше нуля. Ветер поменяется на южный.

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