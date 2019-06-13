На ВДНХ с 15 июня организуют бесплатные танцевальные занятия

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Бесплатные мастер-классы по танцам будут проходить летом по выходным на веранде павильона "Дом культуры" на ВДНХ. Танцевальный сезон откроется 15 июня, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"Более 20 бесплатных танцевальных мастер-классов организуют этим летом в честь юбилея ВДНХ. Потанцевать на свежем воздухе и найти новых друзей можно будет на открытой веранде павильона "Дом культуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двухчасовые занятия будут проходить каждые выходные до конца лета. Опытные танцоры обучат всех желающих движениям самбы, румбы, джайва, ча-ча-ча, аргентинского танго, а также классическим бальным танцам. Следить за расписанием танцевальных занятий можно на официальном сайте ВДНХ.

На открытии танцевального сезона, которое состоится 15 июня в 18:00, выступят профессиональные танцоры. Праздничную танцевальную программу представят чемпионы России 2019 года Илья Гавриков и Елизавета Семашко, вице-чемпион Европы по бальным танцам Виталий Сурма, а также лауреаты чемпионатов России, Испании и Австрии Герман Афонов и Анастасия Качурина.

Помимо ВДНХ, бесплатные танцевальные занятия проводятся в московских парках "Зарядье" и "Сокольники". Там посетителей обучат акробатическим элементам буги-вуги и рок-н-ролла.

Празднование 80-летия ВДНХ в 2019 году включит более 100 мероприятий, в числе которых открытие Зеленого театра, фестиваль искусств "Вдохновение", проект "Музыка на крыше" и фестиваль духовых оркестров.