Территорию рядом со станцией МЦД-1 "Сетунь" благоустроят в Москве до конца года

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Работы по благоустройству территории рядом со станцией "Сетунь" первой линии Московского центрального диаметра (МЦД) начались в столице. До конца года там появятся газоны, велодорожка, будет обновлено покрытие на тротуарах, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"На территории, прилегающей к станции МЦД-1 "Сетунь", начались работы по благоустройству. Протяженность зоны, которую приведут в порядок, - 3,3 км, а ее общая площадь - 11 га", - говорится в сообщении.

Около этой станции также обустроят тротуары на площади более 20 тыс. кв. м и заменят покрытие проезжей части площадью более 30 тыс. кв. м. Кроме того, возле станции появятся газоны, а также асфальтобетонная велодорожка протяженностью более 9 км. Работы планируется завершить до конца 2019 года.

Станция "Сетунь" находится в Можайском районе, она интегрирована с одноименной станцией Белорусского направления Московской железной дороги. Также в ближайшее время в этом районе планируется благоустроить территорию, прилегающую к станции МЦД-1 "Рабочий Поселок".

"Сейчас дорога к станциям МЦД-1 очень неудобная: покрытие тротуаров в плохом состоянии, освещение недостаточное, инфраструктура отсутствует. На этапе проектирования проводились рабочие встречи с гражданами и представителями управы района Можайский и префектуры ЗАО. Их пожелания были учтены, а предложенные проектом решения благоустройства согласованы", - рассказали порталу в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта.

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект, предполагающий создание пяти железнодорожных линий, которые должны пройти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой. МЦД-1 Одинцово - Лобня (52 км, 28 станций) и МЦД-2 Нахабино - Подольск (80 км, 38 станций) планируется запустить в конце 2019 - начале 2020 года.