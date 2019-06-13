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Сбои в работе билетных автоматов произошли в московском метро

Службы метрополитена работают над восстановлением автоматов

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Сбои в работе автоматов по продаже проездных билетов зафиксированы в четверг в московском метрополитене, пассажиров призвали обращаться в кассу или приобретать проездные онлайн. Об этом сообщается на странице столичной подземки в Twitter.

"Пожалуйста, обращайтесь в кассы для покупки билетов или пополняйте проездные билеты онлайн. В работе автоматов по продаже билетов наблюдаются кратковременные сбои", - говорится в сообщении.

Отмечается, что службы метрополитена работают над восстановлением билетных автоматов.

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