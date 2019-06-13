Участок магистрали с первым совмещенным автомобильным и метротоннелем открыли в Москве

МОСКВА. 13 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в четверг второй участок магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе - дублер МКАД. В составе участка - первый в столице совмещенный автомобильный и метротоннель на пересечении с Калужским шоссе, а также путепровод в районе транспортно-пересадочного узла "Столбово", входящий в состав строящейся магистральной улицы МКАД - Коммунарка - Остафьево.

"Это уникальное сооружение - участок дороги Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе, построенный меньше, чем за два года", - сказал Собянин на встрече с местными жителями. Мэр пояснил, что в составе магистрали - тоннель протяженностью более 2 км, подобного которому в Москве никогда не строили.

"Это первый такой опыт", - сказал мэр.

Он напомнил, что в ближайшую неделю будут открыты новые станции метро на участке от "Саларьево" до "Коммунарки" ("Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка"). "Это, конечно, кардинально изменит ситуацию с транспортной доступностью для всей новой Москвы", - пояснил Собянин. По его словам, остальные участки трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе в настоящее время находятся либо в стадии строительства, либо в стадии проектирования.

О магистрали

Магистраль Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе свяжет четыре трассы: Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе, станет дублером юго-западной и южной части МКАД. Ее общая протяженность с учетом развязок составит 87,5 км.

Движение транспорта по первому участку магистрали между Киевским и Калужским шоссе было открыто в августе 2018 года.

Строительство второго участка - от Калужского шоссе до "Коммунарки", движение по которому в четверг открыл мэр Собянин, началось в ноябре 2017 года. В составе участка 7,5 км дорог, включая двухкилометровый совмещенный автомобильный и метротоннель.

Генподрядчиком второго участка трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе выступил ПАО "Мостотрест".

Кроме того, мэр Москвы ознакомился с работой локального диспетчерского пункта ГБУ "Гормост", специально созданного для обслуживания магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Пункт оснащен уникальными системами мониторинга и управления технологическими процессами, пожарной безопасности, сбора и передачи данных инженерных систем.