Москвичи смогут бесплатно попасть на Форум социальных инноваций на ВДНХ

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. III Форум социальных инноваций, который пройдет в Москве с 19 по 21 июня, впервые будет работать в открытом режиме, все желающие смогут его бесплатно посетить. Об этом сообщил в четверг глава департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян на пресс-конференции в Москве.

"Мы предполагаем, что в форуме примут участие свыше 3 тыс. профессионалов, специалистов в отраслях [соцзащиты, здравоохранения, образования]. Надеемся, что его посетят более 30 тыс. гостей. Впервые форум пройдет в открытом режиме, москвичи и гости столицы смогут свободно посетить выставку, которая будет представлена на форуме", - сказал он.

Петросян уточнил, что в рамках форума столица представит семь проектов в области соцзащиты, образования и здравоохранения. В частности, три проекта в сфере соцзащиты - "Московское долголетие", "Моя Карьера", "Мой социальный центр" - продемонстрируют создание новых форм работы со старшим поколением.

Как уточнил руководитель дирекции Форума социальных инноваций регионов Владимир Филиппов, свое участие в мероприятии подтвердили эксперты из 13 стран мира. "Это ведущие не только теоретики, но и практики, авторы бестселлеров, встречи с которыми для многих москвичей, прежде всего, студентов профильных специальностей, молодых профессионалов - это редкий шанс. Все абсолютно бесплатно", - сказал он.

III Форум социальных инноваций регионов пройдет в павильоне № 75 на ВДНХ. В его рамках состоится более 60 открытых лекций, встреч, коуч-сессий и дискуссий. Российские и международные эксперты расскажут о лучших государственных и частных практиках в сфере образования, здравоохранения, карьеры и саморазвития. В деловой программе примут участие члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и представители правительства Москвы.

Все дни работы форума будет открыта интерактивная выставка, на которой состоится презентация наиболее значимых инновационных проектов в социальной сфере.