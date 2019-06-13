День блогера пройдет 14 июня в парке "Зарядье"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Международный День блогера отметят 14 июня в парке "Зарядье". Программа мероприятия включит мастер-классы, лекции и встречи с известными блогерами России, а начнется день с тренировки с гимнасткой Самирой Мустафаевой, сообщила в четверг пресс-служба парка.

"Приглашаем вас на День блогера, который пройдёт в "Зарядье" завтра, 14 июня. В нём примут участие известные блогеры из fashion-индустрии, beauty-сферы и мира науки. Начнем день с тренировки с Самирой Мустафаевой, чемпионкой по художественной гимнастике. Добавит драйва танцевальный мастер-класс от Ульяны Пылаевой, звезды телепроекта "Танцы на ТНТ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посетители смогут принять участие в беседах о моде и стиле, где Айза Анохина и Карина Нигай расскажут о модных тенденциях этого лета. Будет раскрыта тема онлайн-бизнеса, Вики Одинцова поделится секретами успешного Инстаграм-аккаунта, а врач-блогер Наталья Зубарева вместе с моделью Ксенией Шипиловой проведут лекцию о здоровье и красоте "Как стать лучшей версией себя".

По данным пресс-службы, гости смогут узнать и о научной стороне блогерства. Так, эксперты расскажут о плюсах и минусах видеоблогерской деятельности, дадут советы о первых шагах в этой сфере. Все желающие смогут узнать, как писать сценарии к роликам, как создать свой YouTube-канал и делать научно-популярные ролики.

Все мероприятия пройдут в парке "Зарядье" с 10 утра до 9 вечера, вход на них бесплатный. Международный День блогера отмечается с 2004 года.