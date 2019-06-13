Центр "Моя карьера" в Москве станет базой для новой программы по трудоустройству

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, глава Минтруда России Максим Топилин и мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыли в столице центр занятости населения "Моя карьера". Также они провели круглый стол о дополнительных мерах по повышению доходов семей, на котором Собянин представил экспериментальную программу таких мер для жителей столицы, которую планируется реализовать на базе нового центра.

По словам мэра, в Москве вместо традиционной системы занятости населения была создана новая модель служб занятости, состоящая из 53 территориальных служб, четырех флагманских центров "Моя работа" и одного специализированного центра "Моя карьера".

"Мы создали специализированный центр "Моя карьера", который в себе совместил службу занятости, социальную защиту, образование, здравоохранения - собраны все городские службы. Все это для того, чтобы оказать помощь, в основном, семьям с детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации, у которых низкие трудовые доходы, даже если мама или папа работают", - сказал Собянин.

Он пояснил, что экспериментальная программа позволит выявить семьи с низкими доходами, пригласить их к разговору, помочь снять психологические барьеры, решить вопросы, связанные с устройством ребенка в детские сад, помочь с переобучением на другую более высокооплачиваемую профессии или с поиском работы с большей зарплатой. При этом даже при трудоустройстве, получении семьей дополнительных доходов и выхода из категории малоимущих городские пособия останутся за ней в течение трех лет.

"Это важное городское направление, пока оно в порядке эксперимента, но первые месяцы работы показали, что оно очень востребовано. Оно ложится в русло поручений и указа президента по борьбе с бедностью, с соответствующим национальным проектом", - подчеркнул мэр Москвы.

Базовыми принципами новой программы повышения доходов московских семей станут трудоустройство, работа только с семьями, желающими улучшить свою жизнь, работа как с матерями, так и с отцами, сочетание подбора работы с использованием социальных программ города, минимум бюрократии - для участия в программе необходим минимум бумаг, сохранение выплат и пособий при успешном трудоустройстве до трех лет.

О центре "Моя карьера"

Специализированный центр занятости населения "Моя карьера" открылся в здании бизнес-центра на улице Сергия Радонежского, дом 1 в центре Москвы. На прилегающей территории, которая ранее находилась в запущенном состоянии, создан новый городской сквер с детской площадкой, площадкой воркаут, навесами и лавочками для отдыха горожан и открытым лекторием для проведения мероприятий центра "Моя карьера".

Кроме помощи малообеспеченным семьям в центре "Моя карьера" помогает в трудоустройстве людям старшего возраста, молодежи от 14 лет, женщинам, находящимся в отпуске по беременности и родам, и людям с ограниченными возможностями здоровья.