Фигура моряка XVII века появится на фестивале "Времена и Эпохи" в Москве

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Фестиваль реконструкторов "Времена и Эпохи" получил новый символ в виде четырехметровой фигуры моряка XVII века. Герой будет "перемещаться" по площадкам фестиваля, сообщил в четверг оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"У фестиваля исторической реконструкции "Времена и Эпохи", что проходит в столице с 7 по 16 июня, появился свой необычный символ: четырехметровая фигура моряка XVII века. В дни фестиваля моряк - его, по легенде, зовут Дмитрий - будет перемещаться по всей Москве и появляться в самых неожиданных местах. Первое появление Дмитрия на публике состоится на Москворецкой набережной (площадка "Кораблестроение. От ладьи до "Авроры"), 14 июня в 12:00", - говорится в сообщении.

По задумке организаторов, моряк Дмитрий вернулся в Россию после службы во флоте в Голландии, куда его отправил учиться морской науке Петр I, и оказался в 2019 году вместо 1698. На фестивале ему предстоит осваивать современную технику, рассказывать истории о своем путешествии и делиться впечатлениями от нового мира.

Отмечается, что у моряка есть реальный прототип, это один из реконструкторов Дмитрий "Монгол" Степин. За перемещениями символа фестиваля по столице можно будет наблюдать на страницах "Времен и эпох" и "Московских сезонов" в социальных сетях.

Фестиваль "Времена и эпохи" проходит в Москве с 7 по 16 июня. В этом году участниками праздника стали 2 тыс. энтузиастов реконструкции из России и 14 зарубежных стран, в том числе из Италии, Великобритании, Турции и Франции. На 40 площадках в разных районах столицы они воссоздали разные исторические эпохи - от Античности до позднего СССР.