Второй этап проекта "Открой#Моспром" стартовал в Москве

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Вторая акция проекта "Открой#Моспром" стартовала в Москве в четверг. В этот раз для бесплатных экскурсий доступны 17 крупных промышленных предприятий города, сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"13 июня стартовал проект Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы "Открой#Моспром". На протяжении трех дней - с 13 по 15 июня - москвичи и гости столицы смогут побывать на бесплатных экскурсиях по крупнейшим промышленным предприятиям города. В этот раз в проекте примут участие 17 индустриальных площадок столицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди них - производитель газированных напитков Coca-Cola, завод плавленых сыров "Карат", производитель молочных продуктов "Вимм-Билль-Данн", кондитерский концерн "Бабаевский", кондитерско-булочный комбинат "Черемушки", фабрика по производству косметики "Фаберлик", комплекс по разработке и серийному производству двигателей для военной и гражданской авиации - "Салют" АО "ОДК" и другие.

"Особое внимание при подготовке проекта "Открой#Моспром" было уделено профориентации молодежи. Сегодня промышленность Москвы - это не только передовые технологии и продукция, которая успешно справляется с задачей импортозамещения и постоянно наращивает экспортный потенциал. Это еще и достойная оплата труда, возможность работать в транснациональных компаниях и быть востребованным на международном уровне специалистом. Важно донести эту информацию до подрастающего поколения - школьников и студентов", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Первая акция "Открой#Моспром" прошла в Москве в конце марта. Тогда свои двери для всех желающих открыли 11 крупных предприятий столицы.