Атмосферное давление в Москве приблизилось к рекордному для 13 июня значению

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Атмосферное давление в Москве 13 июня приблизилось к отметке в 758 мм рт.ст, что является рекордным значением для этого дня с 1956 года. Об этом ТАСС в четверг сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Сегодня 758 мм, это на 10 мм выше нормы. Это действительно около рекордного значения для этого дня с 1956 года", - сказал он, добавив, что повышение давления не чрезмерное и не представляет особенной опасности.

По данным Гидрометцентра, к 15 июня давление вернется к нормальному значению и составит 748 мм.