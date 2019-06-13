Второй вестибюль открылся на станции "Стрешнево" Московского центрального кольца

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Новый вестибюль открылся на станции "Стрешнево" Московского центрального кольца (МЦК), сообщили ТАСС в пресс-службе подземки.

"На станции "Стрешнево" Московского центрального кольца открыли второй вестибюль. Новый вестибюль соединен теплым переходом с железнодорожной платформой Ленинградская МЖД по принципу "сухие ноги". С новым переходом со "Стрешнево" на Ленинградскую пассажиры могут сделать пересадку всего за 3-5 мин", - сказал собеседник агентства.

По его словам, завершена интеграция МЦК с Рижским направлением Московской железной дороги (МЖД). В этом году также планируется завершить работы по переносу платформы Северянин Ярославского направления ближе к "Ростокино" МЦК, а станцию "Лихоборы" МЦК соединят надземным переходом с платформой НАТИ.

Сейчас с МЦК можно сделать пересадку на 23 станции метро и на 9 платформ пригородного железнодорожного транспорта. С каждой станции можно также пересесть на автобусы, троллейбусы или трамваи.

"Жители столицы все чаще планируют поездки по городу на МЦК. С начала года кольцо перевезло более 62 млн пассажиров, что на 16,2% больше, чем за такой же период прошлого года. В условиях постоянного роста пассажиропотока на МЦК к концу 2019 года планируется сократить интервалы движения в часы пик с 5 до 4 мин", - добавил представитель пресс-службы.

Сокращение интервала всего на одну минуту позволит увеличить количество пассажирских мест еще на 25%, отметил собеседник агентства.