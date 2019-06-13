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Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен около станции скорой помощи в Москве

Инцидент произошел на улице Мневники

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен рядом со станцией скорой помощи на улице Мневники на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сняряд найден при ведении земляных работ по адресу: улица Мневники, дом 5, корпус 3. В этом доме находится станция скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, территория в районе обнаружения боеприпаса в настоящий момент оцеплена полицией. Снаряд в ближайшее время будет вывезен представителями военной комендатуры в безопасное место и утилизирован.

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