Джазовые музыканты выступят в московском парке "Фили" 15 и 16 июня

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль Top Fili Jazz пройдет на главной сцене московского парка "Фили" в предстоящие выходные - 15 и 16 июня. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе парка.

"В течение двух дней с 14:00 до 18:00 зрителей ждут выступления лучших авторов и исполнителей, играющих в направлении джаза", - сказали в пресс-службе.

В частности, перед посетителями парка выступит музыкант Алексей Кузнецов, чья музыка звучала фильмах "Бриллиантовая рука и "17 мгновений весны". Кроме того, в рамках фестиваля на площадке парка также выступят группа The Beat Bombers, квартет Александра Гуреева, группа "Алоэ", а также квартет "Planck'sTone.

Фестиваль TOP Fili Jazz станет продолжением ежегодного фестиваля интеллектуальной и виртуозной музыки Top Fili music, который проводится в парке с 2016 года. Это серия концертов выдающихся российских исполнителей музыки различных направлений и поколений. В 2018 году музыкальным направлением фестиваля был выбран рок.