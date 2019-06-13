Новый инновационный центр появится на территории ОЭЗ "Технополис "Москва"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Новый инновационный центр, который будет нацелен на снижение потребления энергии, появится на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Соответствующий договор был подписан в четверг между компанией "Совэлмаш" и ОЭЗ, сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Создание инновационного центра необходимо для внедрения инновационных решений в различные отрасли промышленности. Разработанное в центре оборудование позволяет снизить потребление электроэнергии и улучшит эксплуатационные характеристики изделий и систем, задействованных в транспорте, бытовой технике и приборах жилищно-коммунального хозяйства", - говорится в сообщении.

Как отметил замглавы департамент Эмиль Петросян, которого цитирует пресс-служба, Москва прилагает много усилий, чтобы высокотехнологичные компании комфортно чувствовали себя в столице. "Задача города - создавать возможности для роста, ответственность бизнеса - грамотно их использовать. Пример сегодняшнего партнерства показывает, что у нас имеется огромный потенциал для того, чтобы наращивать промышленную мощь столицы", - сказал Петросян.

Инжиниринговый центр "Совэлмаш" создан для проектирования, отработки технологии и постановки в производство энергоэффективных электрических машин с совмещенными обмотками (технология "Славянка"). Разрабатываемые решения предназначены для масштабного внедрения электрических машин, обладающих высокой энергоэффективностью при относительно небольшой себестоимости, а также соответствующих европейским стандартам с одновременным улучшением других эксплуатационных параметров.