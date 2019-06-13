Две пешеходные набережные планируют построить на берегу Москвы-реки в районе ЗИЛ

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение о подготовке проектов планировки двух пешеходных набережных на берегу Москвы-реки в районе бывшей промзоны ЗИЛ, набережные будут обустроены для прогулок у воды. Об этом сообщил пресс-служба мэра и правительства столицы.

"На заседании 13 июня 2019 года Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина приняла решение о подготовке проектов планировки двух пешеходных "нижних" набережных в районе ЗИЛ", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, первая "нижняя" набережная будет расположена вдоль существующей "верхней" Симоновской набережной и далее до путей Московского центрального кольца (МЦК). Вторую "нижнюю" набережную предполагается создать от затона Новинки до проспекта Андропова. "Обе набережные будут предназначены для отдыха и прогулок у воды", - добавили в пресс-службе.