Гроза и высокая пожароопасность ожидаются в Московском регионе 14 июня

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Оранжевый и желтый уровни опасности объявлены в Московском регионе в пятницу из-за гроз, ветра и высокой пожароопасности, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве и Подмосковье ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха составит от 24 до 26 градусов тепла, по области - от 23 до 28 градусов. В ночь на 15 июня температура воздуха в Москве опустится до 15 градусов, в Подмосковье - до 12 градусов тепла. Вероятность дождей и гроз сохранится.

По прогнозу синоптиков, в Москве и области ожидается западный и северо-западный ветер скоростью 5-10 м/с с порывами до 17 м/с во время грозы. Повышенное атмосферное давление 757 мм ртутного столба в пятницу сохранится.