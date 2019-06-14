Жаркая погода вернется в Москву с 17 июня

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Характерная для июля жаркая погода с температурой воздуха выше плюс 25 градусов, которая наблюдалась в начале июня, вернется в Москву с 17 июня. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Мы сейчас вернулись в настоящее, свежее, московское лето. Ночные температуры - около 10 градусов, днем - 20-22. 14 июня опять потеплеет до 24-26 градусов, но со второй половины дня начнутся кратковременные и умеренные дожди, поэтому 15 июня будет всего 20-22, 16 июня - 22-24 градуса. А с понедельника [17 июня] мы снова начнем возвращаться в июльскую погоду, будет около 25 градусов и выше", - сказал он.

По предварительным прогнозам Гидрометцентра, 18 июня температура в столице может подняться до 28 градусов, 19 июня - до 30 градусов.