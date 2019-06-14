Трансляция из вольеров больших панд в Московском зоопарке заработает с 1 июля

"В Московском зоопарке установили восемь видеокамер в вольерах панд. Прямая трансляция из павильона "Фауна Китая", в котором с недавних пор обитают бамбуковые медведи по кличке Жуи и Дин-Дин, начнется 1 июля. Камеры будут фиксировать сеансы кормления, игры и тренинги с киперами (ухаживающий за животными персонал - прим. ТАСС) в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Московский зоопарк запустит трансляцию из вольеров больших панд, которых в конце апреля привезли в зоосад, с 1 июля. Об этом сообщается в пятницу на портале мэра и правительства Москвы.

Посмотреть трансляцию можно будет на сайте зоопарка. Также с 1 июня на портале зоосада можно будет посмотреть в прямом эфире происходящее в вольерах кустарниковых собак и гривистых волков.

В России большие панды живут только в Московском зоопарке. Жуи - это самец, Дин-Дин - это самка. Они будут находиться в Москве в течение 15 лет.

С 08:00 до 10:00 посмотреть на медведей можно без предварительной регистрации, после 10:00 - только по записи.

Жуи и Дин-Дин

Молодые панды Жуи и Дин-Дин были переданы Китаем России во время визита президента РФ Владимира Путина в КНР в апреле 2019 года. Это событие приурочено к празднованию 70-летия установления дипломатических отношений двух стран. Официальная церемония передачи состоялась 5 июня, ее посетили российский президент и председатель КНР Си Цзиньпин.

Цель передачи панд - 15-летнее совместное исследование путей сохранения животных и способов их возвращения в дикую природу. Для этого необходимо знать, в частности, как адаптировать их рацион, как обеспечить возможность размножения и как помочь им бороться с болезнями.

Панды получили имена при рождении. В переводе с китайского имя самца Жуи означает "исполнение желаний", а имя самки Дин-Дин является звукоподражанием "звона падающих капель". Как отметили представители рабочей группы проекта, китайская сторона дала разрешение на переименование животных. Сейчас планируется проведение всероссийского голосования для выбора новых имен, не исключено, что они будут символизировать дружбу между Россией и КНР.