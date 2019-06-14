Московским автомобилистам советуют не парковаться около деревьев из-за грозы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Столичным водителям рекомендовали в пятницу не оставлять машины возле деревьев и рекламных конструкций из-за прогнозируемой грозы с сильным ветром и градом. Об этом сообщается в Twitter на странице "Московского паркинга".

"По данным МЧС, сегодня в Москве ожидается гроза с порывами 15-20 м/с, ливень, в отдельных районах град. Будьте осторожны при парковке, не оставляйте автомобили вблизи деревьев и широкоформатных рекламных конструкций", - говорится в сообщении.

Московский транспортный комплекс в своем Twitter призвал жителей в пятницу в связи с непогодой пользоваться городским транспортом.

Как сообщалось, оранжевый и желтый уровни опасности объявлены в Московском регионе в пятницу из-за гроз, ветра и высокой пожароопасности.

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