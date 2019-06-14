"Мастерские полезных каникул" откроются в московских парках

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Проект "Мастерские каникул" стартует в парках столицы, сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"В столичных парках проходит проект "Мастерские полезных каникул". Ребята от шести до 12 лет могут бесплатно принять участие в играх и творческих мастер-классах, которые проведут вожатые агентства "Мосгортур", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бесплатные занятия будут проходить по субботам раз в две недели на четырех площадках Москвы - в саду "Эрмитаж", парках "Сокольники", "Красная Пресня", Измайловском парке.

В рамках проекта участники мастер-классов, ближайший из которых намечен на 15 июня, смогут сделать вертушку из бумаги, картину из песка, брелок из пряжи, фигуры из воздушных шаров, а также сыграть в популярные дворовые игры.