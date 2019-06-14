Москвичам рекомендовали отложить из-за непогоды выезд за город

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Столичным водителям рекомендовали отложить выезд за город на поздний вечер пятницы или утро субботы из-за прогнозируемого дождя и ветра, об этом в Twitter сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

"Сложный (в дорожном смысле) день: до завтрашнего утра МЧС предупреждает о сильном дожде, граде и ветре. А еще пятница с всем вытекающим дачным трафиком. Будьте осторожны на дороге и с выбором времени выезда за город - его стоит отложить на попозже сегодня или пораньше завтра", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, оранжевый и желтый уровни опасности объявлены в Московском регионе в пятницу из-за гроз, ветра и высокой пожароопасности.