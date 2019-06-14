Число доноров крови в Москве увеличилось в 1,6 раза за последние десять лет

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Доноры в Москве с начала года сдали 63 тыс. литров крови, при этом за последние десять лет общее число доноров в столице увеличилось в 1,6 раза. Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщила главврач Центра крови имени Гаврилова департамента здравоохранения Москвы Ольга Майорова.

"Ежегодно службой крови департамента здравоохранения города Москвы заготавливается свыше 160 тыс. литров цельной крови. За последние десять лет общее число доноров крови в столице увеличилось в 1,6 раза. В 1,9 раз увеличилось количество донаций крови и ее компонентов, что позволило полностью обеспечить потребности медицинских организаций Москвы в донорской крови", - сказала Майорова.

По ее словам, за пять месяцев 2019 года специалисты столичной Службы крови заготовили более 63 тыс. литров донорской крови. За это время кровью и ее компонентами поделились более 51 тыс. доноров. Впервые пожертвовали свою кровь более 16 тыс. человек.

Майорова добавила, что почти все доноры в Москве сдают кровь бесплатно. "В обязательном порядке донор получает компенсацию в виде донаций. Донор может выбрать: либо это безвозмездно с возможностью по истечению определенного срока времени и количества донаций получить нагрудный знак "Почетный донор Москвы" или "Почетный донор России", либо выбрать меры социальной поддержки, либо получить платную донацию. На сегодняшний день платных доноров не более 8%, порядка 35% доноров выбирают меры социальной поддержки", - сказала она.

Чаще всего донорами в Москве становятся студенты медицинских организаций. По статистике, донорская кровь необходима каждому пятому пациенту. Все образцы донорской крови проходят исследование на маркеры гемотрансмиссивных инфекций: вирусы гепатитов В и С, вируса иммунодефицита человека, возбудителя сифилиса.

Стать донором может каждый гражданин РФ от 18 лет до 60 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. На станции переливания крови потребуется показать паспорт и при необходимости документ, удостоверяющий вид на жительство. В течение трех дней донор должен соблюдать специальную диету: не употреблять в пищу острое, жареное и алкоголь. Стать донором крови в Москве можно в 16 медицинских организациях столицы. Подробная информация о том, как это сделать, размещена на сайте департамента здравоохранения.

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