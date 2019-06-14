МЦК сократит интервалы движения поездов в связи с концертом группы Muse в "Лужниках"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Поезда на Московском центральном кольце (МЦК) в столице в ночь на 16 июня будут курсировать с пятиминутным интервалом в связи с концертом британской рок-группы Muse, который пройдет на стадионе "Лужники".

"15 июня "Ласточки" на МЦК будут курсировать с минимальным пятиминутным интервалом с 12:30 до 18:00 и с 22:00 до 01:00. В остальное время работы МЦК ожидание поезда составит до 10 минут", - говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги (МЖД).

По информации пресс-службы, РЖД совместно со столичным метрополитеном сокращают интервалы движения поездов на кольце и время ожидания "Ласточек", чтобы зрители могли ночью добраться домой на общественном транспорте. Одноименная станция МЦК "Лужники" расположена рядом со стадионом, где пройдет концерт.

Британская рок-группа Muse основана в 1994 году вокалистом Мэттью Беллами, бас-гитаристом Крисом Уолстенхолмом и барабанщиком Домиником Ховардом. Группа выступит в Москве в рамках мирового тура в поддержку своей новой пластинки. Muse выпустили восьмой студийный альбом Simulation Theory 9 ноября прошлого года.

В последний раз Muse выступали в России в июне 2016 года в рамках тура в поддержку альбома Drones.