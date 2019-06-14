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Движение по улице Пречистенка в Москве восстановлено после пожара

Улица была полностью перекрыта от Зубовской площади до Кропоткинского переулка

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Восстановлено движение по улице Пречистенка после пожара в историческом здании. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Движение по улице Пречистенка восстановлено", - сказал собеседник агентства.

Автомобильное движение было полностью перекрыто от Зубовской площади до Кропоткинского переулка из-за пожара и работы пожарно-спасательной техники. МЧС Москвы обратилось к автовладельцам с просьбой по возможности объезжать Пречистенку, чтобы не мешать тушению пожара и аварийно-спасательным работам на месте пожара.

Пожар в д. 36, стр. 1, по Пречистенке в центре Москвы был полностью потушен в 11:47 мск. Информация о пожаре поступила в 10:10 мск, его площадь составила 200 кв. м.

Согласно данным из открытых источников, по адресу: Пречистенка, 36, строение 1, располагается памятник архитектуры, жилой дом Наумовых-Волконских. С 1926 года в здании размещается библиотека имени Н. К. Крупской. С конца 1960-х годов в здании размещалась мастерская реставратора Саввы Ямщикова.

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