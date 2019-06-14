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В ЦОДД составили рейтинг самых загруженных по пятницам дорог Москвы

Популярность магистралей измерялась с 15:00 до 00:00

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Ленинский проспект, Ленинградское и Варшавское шоссе оказались самыми загруженными столичными магистралями по пятницам во второй половине дня. Об этом сообщается в Twitter на странице столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Сегодня ИТС [интеллектуальная транспортная система] закончила важнейшее для всех пятниц исследование - ТОП-10 магистралей среди дачников. Популярность измерялась с 15:00 до 00:00 мск", - говорится в сообщении.

Согласно инфографике к сообщению, в ТОП-10 вошли Ленинский проспект, Ленинградское и Варшавское шоссе, проспект Маршала Жукова, Профсоюзная улица, Волоколамское шоссе, Липецкая улица, Рублевское, Дмитровское и Каширское шоссе.

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