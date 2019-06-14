Международный день йоги отметят на 50 площадках в музее-заповеднике "Царицыно"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Массовая медитация, лекции о здоровом образе жизни и выступления артистов разных направлений пройдут в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве 23 июня к Международному дню йоги. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба организаторов фестиваля - проекта Organic people.

"Празднование этого дня начнется с массового выполнения одной из самых известных в мире последовательностей оздоровительных упражнений Сурья Намаскар (приветствие солнцу) 108 раз, после чего в 12:00 откроются более 50 площадок с бесплатными занятиями по различным направлениям йоги с известными учителями из ведущих школ Москвы, медитация, аюрведа и лекции по темам здорового образа жизни, красоты, правильного питания и саморазвития", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на главной площадке фестиваля планируется провести самую массовую медитацию в России, к церемонии смогут присоединиться все желающие. Кроме того, будут организованы выступления артистов разных направлений, таких как этно и электро, будет работать детская зона и ярмарка тематической продукции с одеждой для йоги, изделиями ручной работы, здоровым питанием, экотоварами.

Все собранные средства направят в благотворительный фонд "Добросердие", помогающий детям с ДЦП. Ожидается, что мероприятие посетят свыше 70 тыс. человек. Вход на фестиваль бесплатный.

Международный день йоги отмечается ежегодно 21 июня, он был установлен резорбцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2014 году.