Москва рассчитывает на увеличение потока туристов из Гонконга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 июня. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Москва заинтересована в наращивании потока туристов из Гонконга и рассчитывает в ближайшие годы добиться его увеличения. Об этом в разговоре с корреспондентом ТАСС заявила в пятницу представитель комитета по туризму города Москвы Ксения Бойкова на международной туристической выставке International Travel Expo.

"Интерес к нашему стенду достаточно большой. Мы привезли 14 компаний, которые уже работают с регионом Гонконга и принимают китайских туристов в Москве", - отметила она. Российская столица впервые участвует в этой выставке. На павильоне Москвы можно ознакомиться с информацией о Москвариуме, Panorama 360 и парке "Зарядье".

"У нас сегодня состоялась презентация туристкого и культурного потенциала Москвы, на которую пришли представители ведущих туроператоров Гонконга. На стенде запланировано более 30 раундов переговоров, мы видим серьезный интерес к сотрудничеству", - продолжила представитель комитета по туризму.

"Для нас азиатский рынок - один из приоритетных. Уже сейчас более 800 тыс. туристов из Китая приезжают ежегодно в наш город. Мы ставим задачу продолжать увеличивать этот поток, в том числе - из Гонконга. Гонконгские туристы - особенные, они весьма активные, всячески интересуются культурной жизнью", - отметила Бойкова. При этом жители этого специального административного района КНР могут совершать поездки в Россию без оформления виз сроком до двух недель.

На нынешней выставке комитет по туризму Москвы представляет стенд с более чем 30 событийными, культурными и музейными проектами, информацией об основных достопримечательностях, туроператорах и гостиничных комплексах мегаполиса. На стенде проходит обширная деловая программа: встречи c ключевыми игроками туристической отрасли Гонконга и Южного Китая, семинары с участием известных китайских блогеров-путешественников, которые делятся своими впечатлениями и опытом посещения российской столицы.

Кроме того, посетители российского павильона могут совершить виртуальный полет над Москвой, надев специальные VR-очки, принять участие в росписи двухметровой матрешки под руководством художника из Гонконга или же попробовать традиционные московские сладости, приобщившись к традициям отечественного чаепития.