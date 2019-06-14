Реставрация дома на Пречистенке продолжится, несмотря на произошедший пожар

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Пожар, произошедший в пятницу в выявленном объекте культурного наследия - доме 36 на улице Пречистенке в Москве, не помешает завершить реставрацию здания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

"В настоящий момент по факту пожара проводится административное расследование, по итогам которого все виновные будут привлечены к ответственности. Для нас самое главное, что несмотря на пожар, реставрационные работы продолжатся и будут выполнены в полном объеме. Памятнику будет возвращен его исторический облик", - цитирует пресс-служба слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

По данным ведомства, статус выявленного объекта культурного наследия был присвоен зданию, которое известно также как "Жилой дом Наумовых-Волконских", в 2007 году. Последние пять лет памятник находился в неудовлетворительном состоянии. В 2016 году прошли торги, по результатам которых его передали компании ООО "Технологии будущего" для проведения комплексной реставрации в рамках программы льготной аренды "1 рубль за кв. м".

Как сообщил ТАСС гендиректор подрядной организации - представитель заказчика Сергей Серохвостов, сейчас выясняются обстоятельства возгорания, экспертам предстоит оценить повреждения памятника. "Далее мы вновь приступим к проведению работ по сохранению здания. Несмотря на произошедшее и дополнительный объем работ, весь запланированный и согласованный масштабный комплекс реставрационных работ будет реализован", - сказал он.

Как сообщалось, информация о пожаре в здании по адресу: улица Пречистенка, д. 36, стр. 1, поступила в 10:10 мск, его площадь составила 200 кв. м. Огонь был полностью потушен в 11:47 мск. Как сообщил журналистам начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов, горевшее здание было на реконструкции, пострадавших нет. Источник в экстренных службах заявил ТАСС, что, по одной из версий, возгорание возникло вследствие нарушений техники безопасности.

Согласно данным из открытых источников, по адресу: Пречистенка, 36, строение 1, располагается памятник архитектуры, жилой дом Наумовых-Волконских. С 1926 года в здании размещалась библиотека имени Н. К. Крупской. С конца 1960-х годов - мастерская реставратора Саввы Ямщикова.