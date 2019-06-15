Выпускникам на выставке в Сокольниках помогут выбрать профессию и учебное заведение

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Выставка "Открытый день приема" для выпускников девятых и одиннадцатых классов пройдет в Москве 29 июня, молодые люди смогут получить консультацию специалистов по выбору профессии и сразу подать документы на поступление в учебные заведения, сообщается на сайте столичной мэрии.

Выставка пройдет в павильоне № 4.1 с 11:00 до 17:00, вход бесплатный, необходимо предварительно зарегистрироваться. На ней организуют зону первичной консультации, там специалисты помогут выбрать учебное заведение с учетом талантов выпускника и результатов его экзаменов. На стендах вузов и колледжей ребята смогут получить информацию об особенностях обучения и перспективах различных специальностей. Выпускникам также предложат сразу подать документы на поступление.

В зале с редакционной программой эксперты расскажут о популярных профессиях, различиях и преимуществах обучения в вузах, а также объяснят, что делать, если выпускник никуда не поступил.