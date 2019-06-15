Анна Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму. Об этом она сообщила в Facebook.

"В пятницу, 7 июня, я подала документы в Мосгордуму, но писать о регистрации в тот день мне показалось неуместным. И хорошо, что не написала. Потому что в выборах в Мосгордуму я больше не участвую", - написала Федермессер.

Решение об отказе от участия в выборах она объяснила выдвинутыми в ее адрес обвинениями и критикой в ходе кампании. Она написала, что два предыдущих месяца изменили ее представления "о границах допустимого в критике".

6 июня в Москве началась избирательная кампания по выборам депутатов в Мосгордуму. Параллельно с этим стартовала кампания по выдвижению кандидатов в депутаты Мосгордумы и сбору подписей избирателей, которая по регламенту продлится в течение 30 дней.