Памятник военным врачам открыли в Москве

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Церемония открытия памятника военным врачам состоялась в преддверии Дня медицинского работника в сквере Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка в Москве. Об этом сообщил в субботу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Этот памятник - дань уважения военным врачам за те подвиги, которые они совершают в мирное и военное время", - отметил на церемонии заместитель министра обороны Тимур Иванов.

По данным Минобороны, открытие мемориала приурочено к 100-летнему юбилею госпиталя. Памятник символизирует связь поколений военных врачей.

Скульптура представляет собой композицию из трех фигур: в центре - сестра милосердия времен Гражданской войны, справа и слева от нее - военные врачи начала Великой Отечественной войны и нашего времени.

День медицинского работника отмечается в России ежегодно в третье воскресенье июня.