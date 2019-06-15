Детская поликлиника в Москве получила международный статус ВОЗ и ЮНИСЕФ

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Московская детская поликлиника №133 получила международный статус "Больница, доброжелательная к ребенку" ВОЗ и ЮНИСЕФ. Об этом в субботу сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Такой статус подтверждает, что в медицинском учреждении созданы условия, максимально эффективно поддерживающие грудное вскармливание ребенка.

"Детская поликлиника №133 получила международный статус ВОЗ ЮНИСЕФ "Больница, доброжелательная к ребенку". Это значит, там уделяют большое внимание грудному вскармливанию малышей. Девять московских роддомов уже имеют такой статус, а вот поликлиника получила его впервые", - говорится в сообщении.

В 1992 году ВОЗ и ЮНИСЕФ разработали совместную инициативу по созданию в больницах благоприятных условий для грудного вскармливания. Такие условия созданы более чем в 22 тыс. больниц в 157 странах мира.