Посетителям концерта Muse в Москве рекомендовали заранее приобретать билеты на метро

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Посетителям концерта рок-группы Muse, который состоится вечером в субботу в спорткомплексе "Лужники", рекомендовали заранее покупать билеты на поездку в метро, чтобы не создавать очередей после завершения концерта, об этом сообщается в Twitter столичной подземки.

"Сегодня в 19:00 в СК "Лужники" состоится концерт рок-группы Muse. До спорткомплекса удобнее добираться через станции "Спортивная", "Воробьевы горы" и МЦК "Лужники". <...> Рекомендуем покупать билеты на обратную поездку в метро заранее. Это поможет сэкономить время в пути после окончания мероприятия", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по требованию полиции на станциях метро, расположенных рядом со спорткомплексом, могут быть введены временные ограничения входа или выхода.

Британская рок-группа Muse основана в 1994 году вокалистом Мэттью Беллами, бас-гитаристом Крисом Уолстенхолмом и барабанщиком Домиником Ховардом. Группа выступит в Москве в рамках мирового тура в поддержку своей новой пластинки. Muse выпустили восьмой студийный альбом Simulation Theory 9 ноября прошлого года.

В последний раз Muse выступали в России в июне 2016 года в рамках тура в поддержку альбома Drones.