Столичные центры госуслуг проведут 17-19 июня семинары и мастер-классы для граждан

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Занятия по повышению компьютерной грамотности, мастер-классы по маркетингу и подбору персонала пройдут для жителей Москвы в центрах госуслуг "Мои документы" 17-19 июня. Об этом сообщается в воскресенье на сайте мэра и правительства Москвы.

"Центры госуслуг "Мои документы" проведут для горожан семинары и мастер-классы. Все желающие смогут пройти курс по повышению компьютерной грамотности и сделать изделие из керамики своими руками", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 17 июня во флагманском офисе ЦАО (Пресненская набережная, дом 2) для представителей малого и среднего бизнеса состоится мастер-класс "Автоматизация за один день (магазины, кафе, салоны красоты)", на котором будут рассмотрены эффективные бизнес-кейсы и маркетинговые мероприятия. Для участия нужна регистрация. А в центрах госуслуг районов Пресненский, Мещанский, Хамовники, Котловка и ряда других в течение трех дней пройдут занятия по повышению компьютерной грамотности.

18 июня в центре госуслуг района Тверской волонтеры расскажут желающим о правилах ухода за сибирским кедром, а в многофункциональном центре района Преображенское будет организован мастер-класс "Преображенская керамика", на котором научат разным техникам лепки из глины и помогут изготовить изделия из керамики своими руками. Кроме того, 19 июня во флагманском офисе ЮЗАО (Новоясеневский проспект, дом 1) представителям бизнеса расскажут о тонкостях подбора персонала, тренинг поможет научиться искусству определения характера кандидата, мотивационным особенностям желающего занять ту или иную должность, умению прогнозировать дальнейшее поведение человека.