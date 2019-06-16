Тридцатиградусная жара вернется в Москву на новой рабочей неделе

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Жаркая погода начнет возвращаться в Москву со вторника, температура воздуха будет расти, при этом существенных осадков не ожидается. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если завтра еще температура вполне комфортная - 23-25 градусов, то со вторника она начинает неуклонно повышаться: в среду - 25-28 градусов тепла, а в четверг она опять будет в диапазоне около 30-градусной отметки, от 26 до 31 градуса. То есть опять восстановление жаркой погоды", - сказал он.

При этом существенных осадков не прогнозируется, только во вторник возможны кратковременные дожди, вероятны грозы, скорость ветра до 15 м/с.

По словам Вильфанда, прохладная летняя погода в субботу и в воскресенье в Москве соответствует климатической норме. Высокие же температуры, нехарактерные обычно для этого времени года, связаны с тем, что на среднем уровне тропосферы "сформировался блок, который заключается в том, что воздушные массы из Атлантики не достигают европейской территории России, и они по западной периферии этого блока перемещаются на север, вдоль побережья Ледовитого океана, и уже по восточной периферии спускаются по Уралу". Эта ситуацию провоцирует жаркую погоду на европейской территории России, которая на 5-8 градусов выше нормы.