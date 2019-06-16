В метро Москвы предупредили о возможных ограничениях на станциях рядом с "ВТБ-Ареной"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Московское метро предупредило пассажиров о возможных ограничениях в воскресенье вечером на вход и выход на станциях около стадиона "ВТБ-Арена", где состоится концерт группы Disturbed, и рекомендовало заранее приобретать проездные билеты. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.

"Обращаем ваше внимание, что на станциях, прилегающих к стадиону "ВТБ-Арена парк" ["Динамо" и "Петровский парк"], по требованию полиции возможны ситуативные ограничения входа и выхода. Пожалуйста, заранее приобретайте проездные билеты. Это поможет сэкономить время на обратном пути", - говорится в сообщении.

Также в Twitter столичного метро напомнили пассажирам о возможности оплаты проезда у турникета с помощью бесконтактной банковской карты.

Концерт американской метал-группы Disturbed начнется на "ВТБ-Арене" в 20:00. Группа выступит в столице в рамках мирового тура в поддержку нового альбома Evolution.