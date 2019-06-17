Небольшой дождь и до 26 градусов тепла ожидаются в Московском регионе

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и температура до плюс 25 градусов ожидаются в понедельник в Москве. Сообщение об этом размещено на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура в столице составит 23-25 градусов тепла. В ночь на вторник она опустится до плюс 13-15. Скорость ветра западной четверти - 5-10 м/с. Атмосферное давление - 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах 21-26 градусов тепла. Местами ожидаются кратковременные дожди. Ночью столбик термометра опустится до плюс 10-15.

Ранее сообщалось, что 17 июня в столичном регионе объявлен оранжевый уровень опасности в связи с высоким риском возникновения природных пожаров.