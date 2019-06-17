Более 250 экскурсий организовали в московском метро с начала года

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Власти столицы организовали более 250 прогулок по различным станциям метро с января 2019 года. Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Проект "Экскурсии в метро" запустили в прошлом году, чтобы аккредитованные гиды могли проводить туры по станциям. У пассажиров появилась возможность выбирать самые разные экскурсии, подготовленные профессионалами. Мы постоянно организовываем новые виды туров, поэтому популярность сервиса растет с каждым месяцем", - цитирует портал заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Одной из самых популярных экскурсий является обзорный тур "Станции московского метро", в ходе которого гид рассказывает об истории развития подземки. Популярностью также пользуются маршруты "Сокровища подземного кольца" (посвящен самым красивым станциям Кольцевой линии) и "Метро энтузиастов" (о строительстве первой линии метро - Сокольнической). Кроме того, участникам новой экскурсии "Деловой центр" представится возможность посетить кабину дежурного по станции и посмотреть, как контролируется движение поездов.

Отмечается, что с начала года более 2,5 тыс. москвичей и гостей города уже посетили экскурсии по станциям, а число ежедневных посетителей прогулок выросло с 330 человек в феврале до 660 в мае. У горожан также есть возможность пройти экскурсии с аккредитованными гидами, которые проводят 25 авторских экскурсий. Чтобы попасть на любую из прогулок, требуется предварительная запись на сайте проекта "Экскурсии в метро".

Ранее сообщалось, что свои бесплатные пешие экскурсии также организовали столичные библиотеки, которые пройдут по историческому центру города. Они будут проводиться каждую неделю до середины октября по средам.