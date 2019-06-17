Монтаж пяти садов фестиваля "Цветочный джем" пройдет в Москве с 17 по 19 июня

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Летние сады фестиваля "Цветочный джем", среди которых лабиринт и композиция по мотивам абстрактной живописи, будут созданы с 17 по 19 июня на Красной Пресне, Рождественке, в парке искусств "Музеон" и на ВДНХ в Москве. Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства столицы.

"С 17 по 19 июня в столице пройдет монтаж летних садов по проектам финалистов открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем". В Москву прилетят авторы работ - дизайнеры из Италии, Китая, Уругвая и Финляндии. Горожане смогут побеседовать с ними на всех площадках", - говорится в сообщении.

В частности, в парке искусств "Музеон" 17 и 18 июня Мэгги Ву из Китая и Алехандро О’Нейл из Уругвая создадут "Удивительный сад", который будет выглядеть как лабиринт со средиземноморскими растениями. А 19 и 20 июня на ВДНХ будет создан сад "Универсальный ритм" в желто-сине-красных тонах от автора Адели Сирони из Италии. Его основу составят простые геометрические формы разных размеров. Отмечается, что на создание сада Сирони вдохновили картины художника-абстракциониста Пита Мондриана.

18 июня на Красной Пресне можно будет посмотреть на создание сада "Круг" от итальянского дизайнера Лоренца Бартолацци, который будет представлять собой замкнутое пространство со скамьей по периметру, внутри появятся редкие травянистые многолетние растения, кустарники и деревья красно-бордового цвета. Кроме того, 18 и 19 июня в "Музеоне" воплотят проект "Топографические цветочные истории", автор которого - Кайри Меос из Финляндии. Планируется, что внешний вид сада будет меняться в зависимости от погоды, времени суток и освещения.

На улице Рождественке возле дома семь появится композиция Хайди Ханнус из Финляндии "Гармония диагоналей", который спроектирован как карта, линии которой ведут в определенном направлении. Сад смонтируют 18 и 19 июня.

Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" и одноименный фестиваль проводятся в Москве с 2017 года в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". В этом году конкурс пройдет с 23 августа по 8 сентября, высадка растений начнется летом. Как сообщалось, для создания ландшафтных композиций на фестивале планируют использовать более 4 млн живых цветов и растений.